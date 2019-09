CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA VIABILITÀ MACERATA Polizia locale pronta ad affrontare l'avvio dell'anno scolastico. Sia per quello che riguarderà l'immediato, cioè la scadenza del 16 settembre, che in prospettiva quando, presumibilmente a dicembre, entrerà in funzione il nuovo polo scolastico delle Casermette.Il piano «Abbiamo varato un piano scuole se così vogliamo chiamarlo esordisce il commissario Alessandro Crescenzi che segue il settore stradale - che è strutturato in maniera capillare che coinvolgerà anche il personale interno che negli orari di ingresso...