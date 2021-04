LA STAGIONE

CIVITANOVA I protocolli sanitari sono collaudati e le prenotazioni non mancano: operatori balneari pronti a ripartire. Dalla Regione c'è l'indicazione del primo maggio. Però, con un sano realismo, non tutti sono convinti che gli stabilimenti balneari possano aprire i battenti con la festa dei lavoratori. Intanto le prime file degli ombrelloni (come tradizione) sono sold out con le conferme dello scorso anno. Mara Pedrelli, titolare del Lido Cristallo e referente provinciale Abat, ha incontrato di recente il presidente Acquaroli. «Per quanto riguarda la Regione, la stagione balneare può partire il primo maggio riferisce ma bisognerà attendere le indicazioni del Governo».

«Da parte nostra siamo più che pronti. Diciamo che riaprire per quella data è più una speranza che altro. Per quanto riguarda i protocolli da adottare in spiaggia e negli chalet, sono quelli dell'anno scorso, non essendo mai decaduti. E hanno dimostrato di funzionare visto che sul fronte covid non ci sono stati problemi». Intanto fioccano le richieste. «Tutti i clienti ci stanno chiamando ma anche persone da fuori regione dice Marco Scarpetta, Raphael Beach, lungomare sud i prezzi sono in linea con l'anno scorso. Civitanova non è tra le località più economiche ma neanche tra le più care. Ci sono offerte per tutte le tasche e le esigenze. Diciamo che in media il pacchetto stagionale è sui 500 euro». Al lungomare centro, G7 di Giuseppe Calza è un istituzione. «Stiamo ricevendo tante conferme di ombrelloni e tante richieste di informazioni. Per quanto riguarda i dispositivi di sicurezza e gli spazi, le regole sono quelle dell'anno scorso e sono già applicate. Sarebbe importante avere una data. Aspettiamo intanto di poter partire con il ristorante». Isabella Mantovani gestisce Luigi Re Sole sul lungomare nord. «Non vedo l'ora di riaprire ma non nascondo che ho un po' di paura. L'anno scorso il covid qui ci aveva colpito di striscio, pochi i contagi. Ora invece conosco tante persone che si sono ammalate. Spero che la situazione migliori. Per noi poi è difficile far mantenere le distanze e redarguire continuamente i clienti».

Ottimista, Gianni Lorenzetti, la Bussola, sempre sul lungomare nord. «Ho ricevuto chiamate dalla Lombardia, persone che vogliono prenotare la vacanza nella speranza che saranno riaperti i confini regionali. Io già lavoro al chiosco da giorni. Ci sono tutte le condizioni per accogliere i clienti in sicurezza. Prezzi? Più o meno quelli dell'anno scorso. A Civitanova tra i 15 e i 20 euro al giorno si ha il pacchetto completo. Per tutta la stagione al giorno si paga anche meno di 6 euro e offriamo anche i giorni buoni di maggio e settembre». Infine Aldo Ascani che parla solo come balneare, gestore di Shada Beach Club. «Siamo sold out, non abbiamo tantissimi ombrelloni ma sono già tutti prenotati. Solo con le disdette se ne potrà liberare qualcuno. C'è interesse per tutte le Marche e per Civitanova in particolare, già l'anno scorso abbiamo avuto parecchi stranieri, speriamo di ripetere i risultati del 2020 sia come presenze che come garanzia di sicurezza».

