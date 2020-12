L'opinione di Carducci

MACERATA «Siamo contenti che ci sia data la possibilità di stare aperti durante le festività, un segnale positivo verso noi ristoratori che abbiamo resistito in questi mesi». Letizia Carducci (nella foto), una delle titolari dell'Osteria dei Fiori a Macerata, accoglie positivamente il nuovo Dpcm che riapre per le festività i ristoranti. «I numeri sono ridotti alla metà nel nostro locale prosegue -, le persone magari ci penseranno due volte prima di venire, però per quei pochi che decideranno di mangiare al ristorante siamo felici di poter tornare ad assicurare questo servizio. L'asporto e la consegna a domicilio per chi fa ristorazione non solo non è sufficiente ad andare avanti, ma soprattutto non consente di fornire una scelta ampia di menù rispetto a quando possiamo fare anche il servizio a tavola. Sono strumenti di affiancamento a quella che è l'attività primaria di un ristorante». La riapertura natalizia dei locali a pranzo viene accolta anche come un segnale proiettato verso un futuro diverso per il settore. «Rivedere i ristoranti aperti apre alla speranza di poter tornare conclude Letizia Carducci- ad una semi normalità nel rispetto della sicurezza di lavoratori e clienti».

m. g.

