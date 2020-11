L'imprenditore Caccamo

CORRIDONIA «Non credo che questo weekend sarà diverso dallo scenario delle ultime settimane: poca gente in giro e pochi acquisti. Per noi restare aperti nel fine settimana è stata una rimessa visti gli incassi irrisori». Alfio Caccamo (foto), patron del parco commerciale Corridomnia, non usa giri di parole. Negli anni scorsi il Black Friday vedeva folle di persone riempire i negozi. Quest'anno, con le attuali restrizioni e divieti di spostamenti fuori Comune, la situazione è critica. «Qui si vive alla giornata prosegue Caccamo -. Anche il restare aperti nei weekend non ha pagato: una spesa enorme tenere comunque aperti i negozi a fronte di un afflusso limitato che non ha portato alcun frutto positivo. I clienti sono arrivati esclusivamente per acquisti di assoluta necessità. Abbiamo registrato un crollo del 90% tra presenze e acquisti rispetto ad un anno fa. Un saldo negativo pesante: siamo rimasti aperti, come avevamo detto, unicamente per offrire un servizio alla clientela, ma un parco commerciale come questo non può vivere con i soli clienti che vengono dal comune di Corridonia. Vedo anche poche possibilità che ci sia un boom negli acquisti natalizi, mi auguro di sbagliare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA