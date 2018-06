Inclusione 3.0, un acceleratore dell'integrazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA CERIMONIAMACERATA Studiare, trovare un lavoro, godere di occasioni di svago e cultura, stare con gli altri: sembrano attività scontate, ma non per tutti. Non ancora. Ma il cambiamento è nell'aria, anche se c'è ancora tantissimo da fare, grazie alle molte persone che quotidianamente si impegnano per creare le condizioni affinché ognuno possa esprimersi nella società. È il tratto comune emerso dalle storie raccontate al premio nazionale Inclusione 3.0 svoltosi nei giorni scorsi all'Università di Macerata. «Si tratta di un passo in...