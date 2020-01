IL REPORTAGE

MACERATA Buche o strade asfaltate non esattamente in modo consono con i cosiddetti rattoppi che più che migliorare la situazione in alcuni casi la peggiorano creando disagi alle persone. Lo scenario riguarda alcune vie del centro di Macerata (e anche della periferia) che i cittadini, spesso, hanno anche delle difficoltà a percorrere a piedi o in auto visto lo stato del manto stradale. «Qui è un caos ma le consiglio di fare un giro anche in via Morbiducci dove abito. Quando porto mia nipote, che sta nel passeggino, a fare un giro, devo per forza cambiare marciapiede per poter camminare tranquillamente. Non credo sia normale», spiega una donna che lavora in via Capuzi. «Sono inciampato proprio qualche minuto fa ma non è una stranezza: purtroppo sono situazioni che si ripetono molto spesso per noi anziani commenta un residente di via Capuzi -. Qui stavano anche facendo dei lavori, prima della fine dell'anno, ma ora li hanno interrotti. Avevano messo un cartello dicendo che sarebbero ripartiti il due di gennaio ma ancora non si è visto nessuno: vorrei sapere il due gennaio di quale anno?» ironizza il signore.

I rattoppi

Via Pietro Capuzi, via Mario Morbiducci ma anche via Pesaro, via Arturo Ciccolini, via Lauro Rossi, via Antonio Mugnoz e via della Pace. In alcuni casi i rattoppi rappresentano un problema per le auto ma anche per i conducenti dei motocicli che rischiano di passare sopra a una buca sistemata e di cadere a terra a causa del dislivello e degli smottamenti. In zona Pace le strade sono state oggetto dei lavori della fibra ottica qualche tempo fa. «Invece di riasfaltare tutto e sistemare per bene dopo la fine dei cantieri qui si cerca di rimediare come meglio si riesce commenta un residente -. Faccio questa strada cinque volte al giorno:

