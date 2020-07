Il Mof diventata un'eccellenza di dimensioni globali In lizza a Londra per gli International Opera Awards

MACERATA La ciliegina sulla torta dell'edizione dei record del Mof , il 2019, arriva dall'inserimento della scorsa stagione lirica tra le prime 5 a livello internazionale. Con la prestigiosa partecipazione del Mof all'International Opera Awards 2020 del prossimo settembre. Una nomination che riempie di orgoglio tutti i protagonisti della lirica. «Ho voluto iniziare questo incontro sul bilancio ha detto il presidente Carancini- facendo suonare l'Inno alla vittoria del Macbeth di Emma Dante andato in scena un anno fa allo Sferisterio. Proprio per questa nomination: per la prima volta il Mof sarà presente in una manifestazione così prestigiosa che ci vedrà sul palcoscenico Londra dove siamo in corsa assieme ad altre realtà teatrali importantissime a livello internazionale, un premio al lavoro che è stato fatto nel 2019». Assieme a Macerata saranno in lizza il Doninzetti Opera Festival di Bergamo, il Festival Castell de Perulada, il George Enescu Festival di Bucarest e il Festival di Salisburgo. «Osservando lo stato patrimoniale ha detto infine il presidente del collegio dei revisori, Giorgio Piergiacomi - si nota che i debiti complessivi oggi ammontano ad 3.034.715 euro, mentre nel 2010 erano 4.394.461 euro. I crediti complessivi oggi ammontano ad 2.726.960, mentre nel 2010 erano pari ad 3.186.620 euro. Dalla combinazione di questi dati emerge come, dal 2010 al 2019, l'indebitamento netto dell'associazione si sia notevolmente ridotto, passando da 1.207.841 euro a 307.755».

