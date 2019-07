CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL BILANCIOMACERATA Superata quota trecentomila euro di incassi per le tre prime andate in scena per l'apertura del Macerata Opera Festival, edizione 2019. Secondo le previsioni, e l'andamento storico delle opere in Arena, Carmen è quella che ha incassato di più seguita a distanza dal Rigoletto e da Macbeth. Carmen di Bizet, Macbeth e Rigoletto di Verdi hanno portato all'Arena maceratese 5.894 spettatori con un incasso di 301.530 euro. Raggiunto quindi l'obiettivo annuale di un incasso superiore a 300.000 euro, centrato costantemente negli...