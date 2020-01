Giornata di studi sulla violenza in ambito familiare

L'INIZIATIVA

MACERATA Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Macerata, in collaborazione con il suo Comitato per le pari opportunità, organizza per domani alle 14,45 nell'Auditorium dell'Università in via Padre Matteo Ricci 2, un incontro di approfondimento sulle recenti modifiche legislative in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, introdotte dalla legge numero 69 del 2019, la cosiddetta Codice rosso. L'incontro - che sarà anche un'occasione per sollecitare l'attenzione della cittadinanza sul tema della violenza di genere - sarà presieduto da Maria Cristina Ottavianoni, presidente dell'Ordine degli avvocati della provincia di Macerata, prevede in apertura le relazioni del Procuratore della Repubblica Giovanni Giorgio, della professoressa Claudia Cesari, ordinario di Diritto processuale penale all'Università di Macerata e dell'avvocato Sabrina Viviani, responsabile dell'Osservatorio pari opportunità dell'Unione delle Camere penali.

La tavola rotonda

Al termine delle relazioni è prevista una tavola rotonda, moderata dall'avvocato Laura Bozzi, presidente del Comitato per le pari opportunità, alla quale prenderanno parte il sostituto procuratore, Rosanna Buccini, il vice questore aggiunto della Polizia, Lorenzo Commodo, la Referente dellArea vast 3 dell'Asur per il Codice rosa, la dottoressa Giorgia Scaloni, e la psicoterapeuta e criminologa, Margherita Carlini. Il convegno ha anche un valore formativo ed è accreditato dall'Ordine degli Avvocati come giornata di formazione professionale con il riconoscimento di quattro crediti.

r. m.

