Ex mattatoio, prime proposte sarà il centro dell'innovazione

LA STRUTTURA

MACERATA Offrire maggiori informazioni e dare più tempo ai soggetti interessati a presentare la propria proposta. Questa la motivazione che ha portato il Comune di Macerata a far slittare al 9 marzo la scadenza per presentare la propria proposta progettuale per la gestione del Matt, uno spazio nell'ex mattatoio di via Panfilo per coworking, formazione ed eventi destinato alle nuove imprese innovative e start up del progetto Start. L'amministrazione comunale ha deciso, infatti, la proroga della scadenza del bando pubblicato nelle settimane scorse facendola slittare dal 19 febbraio al 9 marzo.

Le richieste

«Abbiamo voluto dare più possibilità ai diversi soggetti interessati che avevano chiesto informazioni in merito afferma l'assessore a Lavoro e sviluppo economico, Mario Iesari - per elaborare meglio le proposte. Ci sono alcuni soggetti che ci hanno contattato ed hanno mostrato interesse alla gestione del Matt, ora sarà da definire il percorso che porterà alla presentazioni di progetti finali. Abbiamo visto che, in effetti, il solo mese che avevamo ipotizzato per la presentazione delle proposte era troppo poco e per questo si è deciso di arrivare al 9 marzo. Ci organizzeremo poi per fare una selezione rapida delle offerte e delle proposte che arriveranno, di modo che entro la fine di marzo o i primi di aprile sarà individuato il soggetto gestore del nuovo Matt».

La gestione

La ristrutturazione dell'ex mattatoio è a carico dell'amministrazione comunale, ma la fase di apertura sarà poi condivisa con chi si aggiudicherà la gestione di quegli spazi. «Sì, il gestore potrà intervenire ed incidere sulla parte conclusiva del progetto prima che il Matt apra sottolinea sempre Iesari - con le ultime scelte che riguarderanno la fase di lancio, l'arredo, il marketing, il prezzo degli affitti e delle varie tariffe, la politica di promozione di questi spazi. Sono aspetti che il gestore dovrà valutare in coerenza con i costi operativi cui dovrà sottoporsi. Noi vorremmo che la partenza del Matt si concretizzi alcuni mesi prima della scadenza del nostro mandato, visto che la riqualificazione dell'ex mattatoio era uno dei punti previsti nel programma di mandato». Restano invariate le modalità e requisiti di partecipazione. Il bando è destinato a tutti gli operatori economici, tra cui le imprese individuali e le società, anche cooperative. La gestione degli spazi verrà assegnata a titolo di comodato gratuito, inizialmente per il periodo di tre anni eventualmente rinnovabile per ulteriori tre anni.

L'impegno

Il gestore dovrà assicurare la fruibilità dei servizi e attività funzionali al sostegno delle nuove imprese del territorio locale, tra cui lo svolgimento d'incontri di formazione e relazioni di networking per la promozione della cultura dell'imprenditorialità e dell'innovazione, in piena coerenza con le finalità di Start, il progetto finanziato dai fondi Fesr e Fse della Regione 2014-2020 e Iti In-Nova Macerata per un importo complessivo di 600mila euro. Non sono previsti costi per il gestore per l'utilizzo dei locali del Matt, che saranno resi disponibili dal Comune pienamente funzionali. Fanno eccezione quelli relativi all'attivazione e gestione delle utenze e di polizza di assicurazione, pulizia dei locali e manutenzione ordinaria della struttura complessiva. L'equilibrio economico della gestione dovrà essere garantito dai ricavi derivanti dagli affitti degli spazi per lavoro ed eventi e da eventuali altri servizi alle imprese che il gestore potrà proporre in sede di selezione. «La città aspetta da tanto tempo la restituzione dell'ex-mattatoio e siamo orgogliosi di aver fortemente voluto che questi spazi fossero destinati ai giovani ribadisce Iesari -: locali rinnovati, ampi e funzionali, a pochissima distanza dal centro storico ma facilmente raggiungibili da ogni direzione. La grande opportunità che abbiamo intravisto è quella di investire sulle giovani generazioni, prendendoci cura dei loro talenti e dei loro sogni, aprendo nuovi scenari di espressione d'impresa che possano dare coraggio e valore alle loro idee grazie a un progetto di rete sul territorio».

Gli obiettivi

La rigenerazione dell'ex-mattatoio è una delle iniziative più significative del progetto Start Macerata che si propone la costituzione di un eco-sistema urbano destinato a favorire la nascita e lo sviluppo di nuove imprese, e quindi nuova occupazione soprattutto giovanile, nei settori che esprimono le migliori competenze del nostro territorio come produzione culturale, turismo, artigianato digitale e creativo, filiera agricola di qualità.

Mauro Giustozzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

