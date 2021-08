È boom di turisti +23% di presenze rispetto al 2020

LA RIPARTENZA

MACERATA Nonostante l'emergenza sanitaria e le prescrizioni imposte dalla normativa anti-Covid, Macerata, con il suo patrimonio artistico-culturale, si riconferma una destinazione turistica ambita da migliaia di visitatori. L'estate maceratese, infatti, è iniziata ottenendo ottimi risultati già nei mesi di giugno e luglio: in base ai dati forniti da Sistema Museo, rispetto agli stessi mesi dell'anno precedente, si registra un incremento dell'affluenza turistica pari al 23,1%, per un totale di 7.036 visitatori a fronte dei 5.417 del 2020.

A questi si aggiungono i 1.230 visitatori che dal 2 all'8 agosto si sono recati all'Arena Sferisterio (745 ingressi) e ai Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi (485 ingressi). «Siamo entusiasti di incontrare ogni giorno per le vie della nostra città centinaia di turisti alla scoperta delle eccellenze storiche, culturali e enogastronomiche che la caratterizzano interviene l'assessore al Turismo Riccardo Sacchi -. Nonostante l'emergenza sanitaria, nei soli mesi di giugno e luglio sono stati registrati 7.036 visitatori, 1.600 in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e di questo siamo molto orgogliosi. Frutto di un intenso lavoro da parte di tutta l'amministrazione, impegnata nell'organizzazione di grandi eventi quali Musicultura, Macerata Racconta, Sferisterio Live e Artemigrante». In particolare, i Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi hanno accolto 2.954 visitatori, che hanno avuto l'opportunità, oltre che di godere delle bellezze storiche e architettoniche del Palazzo, anche di apprezzare le opere dell'artista Tullio Crali nella mostra Tra cielo e terra, in esposizione fino al 30 agosto, e di immergersi nell'arte contemporanea di The Flying Dutchman, mostra di Fabrizio Cotognini allestita, fino al 30 ottobre, tra le sale del piano nobile dei Musei per celebrare i 100 anni dalla prima rappresentazione lirica dell'Aida allo Sferisterio.

Nei due mesi di giugno e luglio l'Arena Sferisterio ha richiamato ben 4.082 visitatori. Un numero destinato a crescere anche sulla scorta dei grandi eventi che continueranno ad animare la città ad agosto.

A trainare il flusso, oltre al Macerata Opera Festival, anche la rassegna Sferisterio Live, che dopo il debutto emozionante con Diodato e il concerto di Max Gazzè, porterà in arena altri protagonisti della scena musicale italiana come Francesco De Gregori e Antonello Venditti. Sempre in base ai dati forniti da Sistema Museo, quasi il 90% dei visitatori di fuori regione proviene dal nord Italia: Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, come da tradizione, sono le regioni che più di altre fanno registrare ingressi nelle strutture cittadine.

L'emergenza sanitaria si fa sentire sugli arrivi dall'estero: tra questi spiccano l'Inghilterra, la Germania, l'Olanda, il Belgio e l'est Europa. Intanto l'offerta turistica si amplia con nuovi servizi. Per tutto il mese di agosto l'Infopoint Macerata, in piazza della Libertà, sarà aperto tutti i giorni, incluso il lunedì, dalle 10 alle 19 e il venerdì dalle 10 alle 23.

Tornando all'Arena Sferisterio, oggi alle 17 appuntamento con InclusivOpera. I ragazzi della comunità di Bolina, che ospita giovani con disabilità cognitiva, saranno protagonisti di una breve performance sul palco, interpreti di tre momenti musicali tratti da Aida, preparati nelle scorse settimane, con Cesarina Compagnoni (pianoforte) e Gianluca Ercoli (tenore). Sempre oggi alle ore 21 ultimo appuntamento con Palco Reverse sul palcoscenico dello Sferisterio: Un viaggio nel belcanto, recital del tenore Riccardo Massi con il pianista virtuoso Francesco Libetta che, nel ricordo del centenario della nascita del tenore marchigiano Franco Corelli, omaggeranno l'Ottocento musicale con pagine da Chopin a Donizetti, da Verdi a Rossini, composte fra il 1829 e il 1861. Da domani ripartiranno infine gli Aperitivi culturali.

