Doppia sfida alla crisi Nuovi negozi in centro

CINGOLI Finalmente un segnale incoraggiante in un momento difficile in cui si parla soltanto di chiusure: sono in arrivo due inaugurazioni di altrettanti esercizi commerciali in via Borgo Paolo Danti. Siamo praticamente in centro e a due passi dalla centralissima Porta Pia. Le due aperture riguardano una L'Ottica di Cecilia Zitti che aprirà nei locali che per alcuni anni hanno ospitato L'Incudine, un negozio di ferramenta chiuso più di un anno fa, e l'altra una nuova profumeria che andrà ad occupare il locale proprio di un'ex profumeria chiusa a dicembre dell'anno scorso. Sono due investimenti importanti su due settore diversi che vanno a raddoppiare le rispettive tipologie commerciali del centro: infatti i centri ottica diventeranno due, così come le profumerie.

Le scelte

I nuovi titolari puntano sulla qualità del prodotto in modo di farsi trovare pronti alle richieste della clientela. Per quanto riguarda L'Ottica la titolare è l'operatrice cingolana che gestiva Diciamo che queste nuove aperture arrivano in un momento certamente non facile per l'economia, sofferente dalle tante e reiterate restrizioni, emerso anche nel territorio cingolano che ha registrato dall'inizio dell'anno ben tre chiusure, quali un negozio di fiori in via Luigi Ferri, una profumeria (quella sopra citata in via Borgo Paolo Danti) e un negozio di abbigliamento sportivo in via della Portella con la titolare che sta cercando di cedere l'attività. Sono sicuramente da applaudire i titolari di queste nuove attività che andranno a rimpolpare il centro storico che negli ultimi anni è stato pesantemente penalizzato con oltre una decina di chiusure a fronte di una manciata di nuove aperture.

Gli spazi vuoti

Ad oggi in centro si contano una quindicina di locali vuoti e da affittare. Locali vuoti che l'amministrazione comunale, fin da quest'estate, ha cercato di ravvivare facendo appendere sulle vetrate degli ingressi, con il permesso dei proprietari , dei grandi manifesti raffiguranti alcune delle bellezze della città.

