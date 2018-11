Crociata anti-slot della questura Vietati pure i videogame violenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL GIRO DI VITEMACERATA Stretta sul gioco d'azzardo, massima attenzione alla tutela dei minori. Vietato l'accesso e l'uso di tutti i tipi di gioco ai minorenni nei giorni di scuola e divieto ai minori di partecipare a giochi con vincita in denaro, nonché l'ingresso e la permanenza in agenzie di scommesse e sale vlt. Con l'obbligo per i titolari dei locali di controllare che apparecchi e giochi non riproducano immagini in grado di nuocere allo sviluppo psicofisico di bambini e adolescenti. Sanzioni pesanti per chi non farà rispettare le...