CINGOLI Proseguono in modo regolare le vaccinazioni anti Covid all'hub di Cingoli. Sabato sono state somministrate altre 190 dosi, di cui 110 al mattino e 80 al pomeriggio. E con l'ultima vaccinazione il totale delle inoculazioni fatte a Cingoli è salito a 1.200 tra prime dosi e richiamo per il completamento del ciclo di vaccinazione. A guidare le operazioni sanitarie nella giornata di sabato i medici Franco Paolucci e Adriano Cannella. Ricordiamo che le prime cinque giornate il centro lavorava solo al mattino, mentre negli ultimi tre appuntamenti è rimasto aperto per 8 ore circa tra mattina e pomeriggio. Si stanno abbassando anche le classi di età: adesso gran parte delle presenze riguardano i cittadini da 40 ai 50 anni, mentre prima interessavano più i 60enni e i 70enni. E le prenotazioni per la prima somministrazione continuano sia alla Cri di Viale della Carità che sul sito del Comune. Questo comporta anche un prolungamento dell'apertura del centro vaccinale che potrebbe anche rimanere attivo (sempre un giorno a settimana) fino a metà settembre, anche magari per consentire gli studenti di vaccinarsi e presentarsi a scuola con il Green Pass. Anche nelle due farmacie del centro, quella di Lauro Foltrani in Via Luigi Ferri e quella di Giacomo Gioacchini in Corso Garibaldi, continuano le prenotazioni e le somministrazioni che sono iniziate i primi giorni di luglio.

