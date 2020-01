«Bonus per aiutare le giovani coppie»

MACERATA «Non è mai stata messa in campo una politica mirata a favore delle nascite e non sono mai stati attivati dei piani per andare incontro alle famiglie; il risultato è quindi la denatalità nella nostra città». A commentare i dati è Deborah Pantana, consigliere di minoranza del gruppo Idea Macerata. «Fare un piano mirato non significa solo erogare dei bonus bebè osserva il consigliere di minoranza -. Il comune dovrebbe infatti mettere in atto un piano casa, per le giovani coppie, che miri a un ripopolamento di Macerata attraverso agevolazioni e sconti fiscali, soprattutto negli edifici del centro storico in modo da sopperire a due enormi carenze. Dando infatti la possibilità alle famiglie di tornare a ripopolare, con dei vantaggi, il cuore della città, si rimette in moto tutta l'economia e si evita che le giovani coppie vadano a vivere nelle vicine Corridonia e Montecassiano come avvenuto in questi anni». «È stato fatto tutto per mandare via la gente dalla città e c'è stato assistenzialismo solo nei confronti degli extracomunitari dimenticando così i cittadini maceratesi» ha concluso la Pantana.

