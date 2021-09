Bike Pockets Il Comune di Civitanova a caccia di fondi

CIVITANOVA Nuovo progetto per rendere Civitanova città a misura di bici. Il Comune partecipa ad un bando regionale che assegna fondi per interventi a favore della mobilità sostenibile. Si tratta di contributi per realizzare parcheggi scambiatori, cioè aree di sosta attrezzate per scambi intermodali. In sostanza, avere la possibilità di usare mezzi pubblici e bicicletta: realizzare zone dove poter lasciare la propria bici in sicurezza per poi prendere il treno o l'autobus. E viceversa, raggiungere Civitanova con mezzi pubblici e poi avere la possibilità di percorrerla pedalando. Il progetto si chiama Bike Pockets.

Approvate le linee di indirizzo e prodotti i documenti necessari per partecipare al bando regionale. Saranno assegnate somme fino a coprire al massimo il 70% della spesa. Il resto dovrà essere coperto dal Comune. A Civitanova sono state individuate tre aree per lo sviluppo della mobilità dolce. Qui saranno realizzati cicloparcheggi e una ciclostazione. La spesa prevista è di 62mila euro di cui 43.500 per lavori. Saranno attrezzate aree per biciclette nel parcheggio della stazione (sul lato di via Marconi), nel piazzale di arrivo degli autobus extraurbani di Cristo Re e in piazzetta Conchiglia, cuore del borgo marinaro. Nell'area della stazione, è previsto un ciclo-parcheggio con 45 stalli zincati nel pressi del parcheggio automobilistico. L'intervento prevede anche la sistemazione stradale. Così come in piazza Conchiglia, dove gli stalli zincati per le biciclette sono 90. Infine accanto al terminal bus extraurbano di Cristo Re, oltre ai soliti stalli per le bici (altri 90), ci sarebbe la ciclostazione. In pratica si tratta di un container per permettere il ricovero al chiuso delle due ruote. Inoltre su un lato della struttura ci sarà l'area per la ricarica delle e-bike, le bici elettriche. Le zone sono strategiche nell'ambito del Civitanova biciplan, il progetto di sviluppo delle piste ciclabili che, purtroppo, solo in parte è stato realizzato. Manca tutta la parte nel cento e quella dell'area Ceccotti.

