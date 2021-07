«Bene il certificato ma era meglio da settembre»

IL CINEMA

MACERATA «Il green pass darà più sicurezza di tornare al cinema a chi finora per paura del contagio ha disertato le sale ma sarebbe stato più opportuno un suo utilizzo a settembre e non da subito». Monica Perugini, titolare con la sua famiglia della multisala Multiplex di Piediripa, condivide il provvedimento governativo anche se la sua applicazione immediata rischia di frenare la ripartenza di un settore che proprio in agosto ha programmato l'uscita di molti film attesi dal pubblico, come Fast & Furios 9.

La posizione

«In linea di principio sono favorevole al green pass prosegue la Perugini- perché serve a tutelare ancor più la sicurezza di chi viene al cinema, fermo restando che i protocolli che attuiamo del distanziamento, il riempimento al 50% delle sale e la sanificazione siano già sufficienti. Però è chiaro che sapere che le persone che frequentano i cinema entrano solo se in possesso del green pass credo che nel medio periodo consentirà anche a chi è più timoroso di poter accedere serenamente alla proiezione del film in sala. La decorrenza del 6 agosto, però, rischia di penalizzare la programmazione di film importanti in uscita che sono molto attesi da famiglie e giovani. Fermo restando che non si applica ai minori di 12, per noi potrebbe rappresentare un ostacolo alla presenza in sala del pubblico che attendevamo numeroso per una vera ripartenza dopo i lunghi periodi di chiusura cui siamo stati costretti. Ecco, se si fosse ripartiti con gradualità a settembre sarebbe stato meglio». Da un punto di vista dei controlli sul green pass la titolare del Multiplex non vede particolari problematiche per coloro che entrano in una sala cinematografica. «I controlli credo non debbano essere un problema per nessuna categoria, in quanto basta esibire il green pass e si accede al cinema come al ristorante sottolinea Monica Perugini - questo sia in biglietteria che poi nella prenotazione online che si può fare. Dalla riapertura del Multiplex c'è stato un buon afflusso di spettatori, con un target di giovani soprattutto che sono stati i primi a tornare al cinema. E' chiaro che con questi grandi film in uscita ad agosto, che non possono essere visti da chi non è vaccinato, il rischio di una perdita economica indubbiamente esiste».

Mauro Giustozzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA