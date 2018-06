Autocertificazioni con il trucco per avere i soldi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'ESCAMOTAGECAMERINO Per i terremotati di tutte le Marche lo Stato ha sostenuto una spesa pari a 179.996.214 euro per finanziare i Contributi di autonoma sistemazione. Una cifra che va suddivisa tra 27.321 persone. Il 9 settembre 2016, quindi pochi giorni dopo la prima devastante scossa del 24 agosto avevano richiesto il Cas in 3.516 in tutta la regione. A novembre il numero si è moltiplicato arrivando a 21.950. Poi, mano a mano che venivano effettuate le rilevazioni sull'agibilità delle case e venivano assegnate le Sae, il numero si è...