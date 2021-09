Alberghiero, un appello agli studenti: «Vaccinatevi»

CINGOLI Il sindaco Michele Vittori, l'assessore alla pubblica istruzione Martina Coppari e il medico di medicina generale Luigi Ippoliti ieri mattina al cineteatro Farnese hanno incontrato i 120 alunni delle prime classi dell'Istituto alberghiero Varnelli. La scuola oltre che dagli studenti era rappresentata dalla dirigente scolastica Antonella Canova, presente con tutto il suo staff , e dai docenti delle funzioni strumentali e del progetto di accoglienza. Un evento che ogni anno viene organizzato per dare il benvenuto agli alunni delle prime classi. Dopo il saluto alla platea il primo cittadino ha sottolineato l'importanza della didattica in presenza richiamando alla responsabilità i ragazzi e di vivere nel migliore dei modi questo particolare periodo evidenziando come la scuola sia la palestra della vita dove ci si forma non solo sul piano didattico ma anche nel rapporto con gli altri. Concetti rimarcati anche dalla dirigente scolastica Canova. Nel corso degli interventi è stato dato spazio all'argomento vaccinazioni. Qui è intervenuto il dottor Luigi Ippoliti, medico di medicina generale, forte della sua esperienza maturata anche durante la campagna vaccinale in corso a Cingoli al centro vaccinale di via Campo Sportivo. Il medico ha spiegato l'importanza delle vaccinazioni. Poi la mattinata è proseguita con una lotteria curata dalla scuola con diversi ragazzi premiati.

