Aiuti alle imprese la Cna di Macerata incontra i sindaci «Un'indennità per i contagiati»

MACERATA Aiuti alle imprese, la Cna Macerata incontra i sindaci. L'appello dell'associazione di categoria maceratese affinché gli amministratori locali potessero sostenere gli imprenditori colpiti dal Covid era stato lanciato a dicembre. La proposta Cna è stata poi condivisa da Anci Marche e rilanciata a tutti i Sindaci della regione. In pratica si chiede ai primi cittadini la concessione di una indennità straordinaria in favore di artigiani, piccoli imprenditori e lavoratori autonomi che risultino, o siano risultati, positivi al Covid e che sono dovuti restare in isolamento domiciliare e in quarantena. «Tutte le amministrazioni contattate si sono innanzitutto dette interessate ed hanno condiviso le motivazioni della scelta» racconta Osvaldo Messi, funzionario Cna e animatore dell'iniziativa. «Ad oggi sono molti i sindaci che hanno risposto positivamente al nostro appello e già in alcuni casi è stato deliberato in tal senso». Per raccogliere le esperienze fino ad oggi intraprese dai Comuni maceratesi in tema di aiuti alle imprese, e quindi per condividerle e rilanciarle, la Cna Macerata ha invitato i sindaci ad un incontro pubblico sul web. Saranno ospiti della trasmissione tv Fino alle 20 con Cna in onda oggi alle ore 19,15 sul Canale 14 Marche Franco Capponi sindaco di Treia, Mariano Calamita primo cittadino di Appignano, Angela Barbieri per Montefano, Stefano Montemarani per Morrovalle, Ubaldo Scuppa per Apiro, Sandro Sborgia per Camerino e Gigliola Bordoni vice Sindaco di Monte San Giusto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA