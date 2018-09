Via le barriere, per il Fermano quasi un milione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LO STANZIAMENTO FERMO Le risorse per abbattere le barriere architettoniche negli edifici privati della provincia di Fermo ammontano a 906.334,98 euro. Lo comunica l'assessore regionale Fabrizio Cesetti all'indomani della decisione di giunta che sblocca i fondi per finanziare al 100 per cento le domande con invalidità totale e una parte di quelle con invalidità parziale. «Si tratta di una scelta di civiltà , tanto giusta quanto necessaria, per il bene della collettività afferma Cesetti che riduce le barriere e le distanze affinché tutti...