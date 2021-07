Veregra Street, ci siamo Prima tocca ai bambini

L'EVENTO

MONTEGRANARO Al via la XXIII edizione del Veregra Street Festival, uno tra i più grandi festival italiani nel settore dello spettacolo urbano. Domani e mercoledì l'anteprima dedicata a bambini, ragazzi e famiglie con la sezione Veregra Children. Dei 60 spettacoli in programma, quattro della sezione Children si svolgeranno al teatro La Perla e tutti gli altri in piazze trasformate in teatri all'aperto con posti a sedere, sulla base del format dello scorso anno che garantisce e soddisfa le norme vigenti sull'emergenza sanitaria.

Il cibo

Da giovedì a sabato anche il Veregra Food con eccellenze enogastronomiche della tradizione marchigiana e del cibo di strada nazionale e internazionale. Le prenotazioni saranno obbligatorie e disponibili su www.eventbrite.it o con la app SmartMarca. Tutti gli spettacoli sono gratuiti con informazioni sul sito e la pagina Fb. Tradizionalmente programmato a fine giugno, lo scorso anno si svolse a metà settembre. Il cartellone è sempre di altissima qualità, con spettacoli di teatro ragazzi, teatro di strada e di figura, circo contemporaneo, danza, improvvisazioni ed eventi collaterali. Parteciperanno rinomate compagnie internazionali ma sarà prevalente la presenza di compagnie italiane, con l'obiettivo di dare sostegno ad artisti dello spettacolo colpiti da mesi di totale inattività. Per il quinto anno consecutivo il Festival dedica spazio al teatro ragazzi e a un pubblico di bambini, ragazzi e famiglie organizzando appunto il Veregra Children, sezione ideata per dare spazio a creazioni studiate specificatamente per i più giovani. Come per i tre anni precedenti, in collaborazione con Proscenio Teatro e all'interno del Marameo Festival diretto da Marco Renzi, la sezione ospita il Premio Nazionale Otello Sarzi, il più longevo premio italiano destinato a nuove formazioni e a giovani compagnie italiane del teatro per l'infanzia e la gioventù. Arrivato alla XXVII edizione, il premio presenta 9 compagnie alle quali viene data la grande opportunità di rendere visibile le loro opere a una giuria di rinomati professionisti, oltre che ad un ampio pubblico. Per quanto riguarda domani attese le compagnie Teatro di stracci (Cesena) in La fermata sbagliata (ore 17, La Perla - narrazione con oggetti e pupazzi), Febo Teatro (Padova) in La Stamberga delle scarpe (ore 18,30, anfiteatro largo Conti - teatro d'attore, commedia dell'arte), Teatro del cerchio Aps (Parma) in Il gatto e la volpe (aspettando Mangiafuoco) (ore 21,30, Campo dei tigli - teatro d'attore) e Granteatrino (Bari) in I tre porcellini (ore 22,30, La Perla - pupazzi e attori).

I protagonisti

Mercoledì, invece, Teatro Stabile d'Abruzzo (L'Aquila) in Dove nacque Italia (ore 11, La Perla - teatro dei pupi), Divisoperzero (Roma) in Efesto (ore 17, campo dei tigli - burattini a guanto), Nuovo Circo Revolè (Ancona) in Cabaret in aereo (ore 18,30, anfiteatro largo Conti - teatro circo, acrobatica), Matricola Zero (Montagnana, Pd) in Chiattaforma - Una fiaba galleggiante (ore 21,30, campo dei tigli) e Teatro Laboratorio Brescia in Io e Einstein (ore 22,30, La Perla - narrazione, pupazzi).

Franco Limido

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA