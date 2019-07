Teatrando di Paglia apre la stagione dei grandi eventi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GLI EVENTI MONTEGRANARO Esauritosi il Veregra Street, Montegranaro si lancia verso la seconda parte del cartellone estivo. Il Comune ha stanziato poco più di 8.700 euro per la decina di eventi che punteggeranno i prossimi due mesi. Salata la giornata di oggi, si comincia domani con la collaborazione con Monte San Giusto per Teatrando di Paglia, per il quale il Comune ha investito 3 mila euro, mentre Campo dei Tigli si animerà col basket del Veregra Playground. Dal 18 al 28 luglio al Villaggio dello Sport torna la festa della Croce Gialla,...