Stop ai furbetti dei rifiuti scattano le fototrappole

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INIZIATIVA FERMO Materassi, calcinacci, sacchetti con dentro chissà che. Lungo le strade, nei fossi, tra gli alberi, soprattutto con la bella stagione, le discariche a cielo aperto si moltiplicano. Presto, però, i rifiuti abbandonati potrebbero essere solo un brutto ricordo. Tra un mesetto entreranno in funzione le fototrappole acquistate dalla Provincia. Apparecchi in grado di scattare foto e girare video per identificare i responsabili.Il passatoFinora, infatti, ci si è affidati ai controlli. Cercando di risalire ai colpevoli grazie a...