Settanta i candidati in lizza per quattro posti in Regione

FERMO Les jeux sont fait, rien ne va plus. L'esercito dei settanta candidati fermani al Consiglio regionale oggi depone le armi. Silenzio elettorale, o almeno così dovrebbe essere. Quel che è fatto è fatto. Lunedì sera, a urne chiuse, si saprà di che colore sarà la nuova amministrazione e chi e dove siederanno i quattro sfidanti che avranno staccato un biglietto per palazzo Raffaello.

Mangalardi

Il plotone fermano 35 uomini e altrettante donne, ripartiti in diciotto liste aspetta col fiato sospeso. Le coalizioni di centrosinistra e centrodestra (sei liste ciascuna) contano 24 candidati consiglieri a testa. In quella di Maurizio Mangialardi ci sono Ugo Pazzi, Francesca Annalisa Antolini, Marco Feroci e Giada Pasquini per Rinasci Marche (+Europa, Civici, Verdi), Fabrizio Cesetti, Francesco Giacinti, Maria Teresa Illuminati e Annalinda Pasquali per il Partito Democratico, Sonia Capeci, Franco Menicali, Reza Saee e Annunziata Ubaldi per Marche Coraggiose, Alessio Terrenzi, Milena Sebastiani, Fabio D'Erasmo ed Emanuela Lanfranchi per Area Riformista (Italia Viva, Demos, Partito Socialista, Civici Marche), Marika Alesiani, Sabrina Attanasio, Vincenzo Garino e Massimo Serena per Mangialardi Presidente, Maura Malaspina, Giancarlo Fermani, Maria Rosaria Borriello e Giampietro Cappella per Il Centro.

Acquaroli,

Francesco Acquaroli, nel Fermano, schiera Marzia Malaigia, Mauro Lucentini, Marco Marinangeli e Daniela Tisi della Lega, Moreno Bellesi, Gianbattista Catalini, Caterina Donati e Lucia Parlatoni dei Popolari Marche-Udc, Saturnino Di Ruscio, Romina Gualtieri, Andrea Putzu e Maria Lina Vitturini di Fratelli d'Italia, Ubaldo Belletti, Monia Monaldi, Giovanna Paci e Marco Rotoni di Civitas, Nazzareno Biondi, Bianca Maria Brillantini, Maurizio Vittorio Piergallini e Michela Polimanti del Movimento per le Marche, Jessica Marcozzi, Giovanni Lanciotti, Silvia De Santis e Lando Siliquini di Forza Italia - Civici per le Marche. Una sola lista per tutti gli altri candidati alla presidenza della Regione.

Contigiani

Riconquistare l'Italia, che sostiene la candidatura a governatore di Alessandra Contigiani, nel Fermano, presenta Massimiliano Marcianesi, Sara Trentanni, Lorenzo D'Onofrio e Stefania De Leonibus. Solo due i candidati fermani del Movimento 3V (candidata presidente Anna Rita Iannetti). Sono Jenny Gaia Ficcadenti e Simone Berti. La sinistra di Dipende da Noi (candidato presidente Roberto Mancini) schiera Fabio Bernardini, Luisella Pieroni, Stefano Ricci e Gelsomina Viscione. Giorgio Raccichini, Patrizia Serafini, Filippo Pannelli e Lucia Addario sono gli sfidanti della lista Comunista! (candidato presidente Fabio Pasquinelli - Per le Marche). Gli antieuropeisti di Vox Marche (candidata presidente Sabrina Paola Banzato), nella nostra provincia, si presentano con Stefania Acquaticci, Massimo divisi, Giuliana Crisanti e Mariano Moresi. Il Movimento 5 Stelle, che ha come candidato presidente Gian Mario Mercorelli, schiera Mirko Temperini, Catia Orlandi, Angela Morganti e Adriano Pelis Sansedoni. Il candidato più giovane è Giada Pasquini che ha compiuto 21 anni il 12 gennaio. Il più anziano è Vincenzo Garino che ha 74 anni, computi il 9 giugno. L'unico candidato nato all'estero, a Kashmar in India, è Reza Saee. Undici quelli nati fuori regione: Franco Menicali, (Città della Pieve), Annunziata Ubaldi (Polla), Vincenzo Garino (Savona), Maria Rosaria Borriello (Battipaglia), Lorenzo D'Onofrio (Ortona), Stefano De Leonibus (Atri), Simone Berti (Ferrara), Gelsomina Viscione (Castelluccio Superiore), Filippo Pannelli (San Miniato), Lucia Addario (Roma), Adriano Pelis Sansedoni (Bergamo). Due i sindaci in carica tra gli aspiranti consiglieri: Alessio Terrenzi, a Sant'Elpidio a Mare, e Marco Rotoni, a Servigliano. C'è anche un presidente del Consiglio comunale: Milena Sebastiani (Porto Sant'Elpidio). Tentano il bis tutti e quattro i consiglieri uscenti: Fabrizio Cesetti, Francesco Giacinti, Marzia Malaigia e Jessica Marcozzi.

Francesca Pasquali

