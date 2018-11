Ruota panoramica, che show In piazza la curiosità alle stelle

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ATTRAZIONE FERMO È la grande novità del Natale fermano. A poche ore dall'annuncio che quest'anno in piazza, a far compagnia a pista di ghiaccio, albero, mercatini e cinema ultramoderno, ci sarà una ruota panoramica, la curiosità è alle stelle. Alta quattordici metri, sarà posizionata tra la pista e l'albero, in un punto in grado di reggerne il peso.L'indagine tecnica«Abbiamo fatto un'indagine tecnica sotto la pavimentazione di piazza fa sapere il vicesindaco Francesco Trasatti e abbiamo scoperto che nella parte spostata verso...