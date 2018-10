Quota 100, tante richieste «Ma per ora regna il caos»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL FOCUSFERMO Trentotto anni di contributi e sessantadue di età. Sono i requisiti previsti dalla legge proposta dal Governo per andare in pensione in anticipo. Quota 100, così è stata battezzata, permetterebbe a uomini e donne, dipendenti e autonomi di smettere di lavorare prima rispetto ad oggi. Un'opzione che non sostituirebbe, ma si andrebbe ad aggiungere a quelle già in essere (pensione anticipata: uomini 42 anni e 10 mesi di contributi, donne 41 e 10 mesi, e di anzianità: 66 anni e 7 mesi per uomini e donne). Di sicuro, però, per...