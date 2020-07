Per le cene più eleganti le serate in piazza del Popolo

7Tavole finemente imbandite, degustazioni di vini, camerieri in livrea, lampadari che scendono dal cielo a creare un'atmosfera magica. Per quattro sere (19 e 26 luglio, 2 e 16 agosto), piazza del Popolo in centro a Fermo si trasformerà in una lussuosa sala da pranzo. Anzi, da cena. Le summer dinner, cioè le cene d'estate, arricchiranno il cartellone degli eventi cittadini. I menù saranno quelli dei ristoranti del centro che cucineranno per l'occasione. Le serate avranno il piacevole sottofondo della musica degli studenti del Conservatorio di musica Pergolesi. «Cena in eleganza a un metro di distanza è il sottotitolo di un'iniziativa che vuole portare gente in piazza senza togliere indotto agli esercizi delle città», è stato spiegato durante la presentazione dell'iniziativa. I commensali dovranno soli sedersi e godersi la serata. Saranno coccolati da premurosi camerieri ed esperti sommelier. Le cene estive seguono il solco tracciato dalle cene in bianco, molto in voga la scorsa estate. Una fu organizzata proprio in piazza del Popolo, riscuotendo un buon successo. L'intenzione, anche in questo caso, è di offrire a chi deciderà di partecipare una serata diversa, elegante e godibile, coinvolgendo i ristoranti del centro.

