Natale, due mesi di eventi torna la pista sul ghiaccio

LA ANTICIPAZIONIFERMO Di sicuro c'è la pista di ghiaccio, che tornerà in piazza del Popolo tra un mesetto. Per il resto, il Natale fermano è ancora top secret. Concentrato sull'avvio della stagione lirica, partita sabato, e nei preparativi per Fermhamente, in programma questo fine settimana, Francesco Trasatti non si sbilancia. La doppia pista«Per il momento c'è solo il bando della pista, che si è concluso. Ho delle idee, ma per ora niente di concreto», dice l'assessore alla Cultura e al Turismo. Dopo la pausa dell'anno scorso, anche...