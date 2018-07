Movida alcolica, è caos Troppi giovani ubriachi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL CASO PORTO SAN GIORGIO E ci risiamo. Ancora un sabato sera con giovani carichi di alcol. E non solo sul lungomare dove la Croce Azzurra sangiorgese è intervenuta diverse volte. Anche in altri luoghi del centro cittadino. Quattro le chiamate di intervento, a piazza Mentana è intervenuta anche la Croce Verde della Valdaso per soccorrere una giovane che al momento dell'intervento risultava semicosciente.Lampeggianti di ambulanze e non solo, perché sul lungomare sono intervenuti anche polizia e carabinieri, chiamati per un inizio di rissa...