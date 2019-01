Lavori a Palazzo dei Priori ecco l'altra metà del gioiello

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL CANTIERE FERMO Centro storico, la giunta guarda già alla prossima estate. E fa una scommessa: completare la riapertura del gioiello di piazza del Popolo, Palazzo dei Priori. Dopo l'inaugurazione della Sala del Mappamondo, targata estate 2018, il prossimo step riguarda la Sala dei Ritratti. Prenderanno il via in questi giorni i lavori per la terza fase di interventi per lo storico edificio.Il passatoUn'opera imponente e di forte impatto, resa necessaria dai danni provocati dalle scosse di terremoto di tre anni fa, in particolare quelle di...