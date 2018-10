La teoria si fa in classe La pratica in cantiere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'ESPERIENZAFERMO Teoria a scuola, pratica in cantiere. Perché, per imparare un lavoro, non basta leggerlo sui libri. Serve sporcarsi le mani. Meglio se insieme a chi sa già farlo. Così, i ragazzi del Geometri di Fermo da qualche anno escono dalle aule per fare esperienza sul campo. E lo fanno grazie a una convenzione con la Protezione civile. Ieri mattina c'erano anche loro alla Sala degli artisti per il seminario del capo del Dipartimento nazionale, Angelo Borrelli. «È un'attività ha spiegato la dirigente Cristina Corradini che fanno...