La scommessa sulla cultura Il centro si rimette in moto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INIZIATIVA FERMO Tutto esaurito a Fermo per il Grand tour dei musei. L'iniziativa regionale che apre gratuitamente le porte di palazzi storici, chiese e pinacoteche ha registrato una grande partecipazione in città e negli altri comuni della provincia che hanno aderito. Partiamo dal capoluogo, dove il fine settimana appena trascorso ha visto protagonisti il Museo polare, nel nuovo allestimento di Palazzo Paccarone, e l'ex chiesa di San Filippo Neri, che in questi giorni ospita un'importante mostra sul Quattrocento a Fermo.La ricostruzioneUsi...