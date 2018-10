La Protezione civile al top «C'è grande voglia di fare»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'IMPEGNOFERMO Circa 45 iscritti e quattro mezzi per le emergenze: il gruppo comunale di Protezione civile cresce e si migliora in attesa del successore di Francesco Lusek. «Abbiamo fatto un'indagine esplorativa. Essendo parte dello staff del sindaco, non serve un concorso. Stiamo comunque valutando alcune professionalità ed entro l'anno contiamo di avere il nuovo nome», assicura il sindaco Paolo Calcinaro. L'incontroE c'era anche l'ex disaster manager fermano, ora alla Croce Rossa regionale, ieri mattina all'incontro organizzato dal Cum...