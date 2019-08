La magia del corteo storico

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA RIEVOCAZIONE FERMO Lo scroscio di pioggia di martedì sera ha fatto il suo dovere. Ha rinfrescato l'aria e abbassato di qualche grado le temperature torride degli ultimi giorni. L'ideale. Soprattutto se sfili con indosso abiti che pesano anche venti chili. Storici e bellissimi. Ma pesanti, se portati in agosto.Il numeroPerciò, ai circa 1.500 figuranti assiepati, ieri sera, davanti alla chiesa di Santa Lucia non è sembrato vero. Come da tradizione, il corteo storico notturno, guidato da due poliziotti a cavallo, è partito alle 21,...