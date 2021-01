PORTO SANT'ELPIDIO «Sono partite le piantumazioni degli abeti che stanno trovando una nuova vita nelle aree verdi di pertinenza scuole della nostra città». A dirlo è l'assessore all'Ambiente del Comune di Porto Sant'Elpidio Daniele Staccchietti per illustrare l'iniziativa a favore della tutela del verde. «Un'iniziativa - sottolinea - nata con lo scopo di perpetuare il messaggio di civiltà all'ambiente ai nostri piccoli concittadini subito raccolto, anzi, come spessissimo accade, stimolato dalla dirigenza scolastica delle Isc 1 e Isc 2 che da sempre per sensibilità proprie e degli insegnanti è molto attenta a tali valori essendo molteplici in tal senso le iniziative svolte con l'amministrazione comunale». Le operazioni di messa a dimora degli abeti proseguiranno nei prossimi giorni in città nella consapevolezza che non solo gli abeti sono stati salvati dal macero ma che oltre a trovare una nuova casa ed a rappresentare un sicuro segno di civiltà, questi potranno poi nei periodi natalizi futuri essere utilizzati dai nostri figli come alberi di Natale. «Ancora una volta - chiosa Stacchietti - mi sento di esprimere un ringraziamento alle dirigenze scolastiche ed agli insegnanti che hanno dimostrato nn solo attenzione e rispetto per l'ambiente ma hanno ribadito con i fatti la volontà di fare rete, fatto non scontato in altre realtà. Un ultimo pensiero infine va alle maestranze comunali che stanno realizzando questo importante lavoro con perizia e rapidità».

