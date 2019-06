CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'ECONOMIA FERMO Soffre il Fermano. La crisi non dà tregua. In cinque mesi, la provincia ha perso 208 imprese (-1,13%), passando da 18.378 a 18.170. Questo fazzoletto di terra che sulle aziende piccole e piccolissime ha costruito la sua fortuna, in regione, è quello che più accusa gli effetti di una crisi ormai cristallizzata, la cui uscita, nonostante i proclami, sembra sempre più una chimera.La classificaAd avere la peggio è il commercio che, nella prima parte dell'anno, ha perso 104 attività. Segue la manifattura con 66 serrande...