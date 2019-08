L'altra emergenza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Uno stalkerin carcereCarcere per lo stalker marocchino di 27 anni che avrebbe rovinato la vita alla ex convivente. La donna avrebbe vissuto un Inferno, si è rivolta ai carabinieri di Porto Sant'Elpidio, il centro dove è residente, per essere aiutata. Ha denunciato i soprusi che doveva subire e i militari della locale stazione hanno avviato le indagini. Due giorni fa l'aguzzino è stato accompagnato in carcere da parte dei militari dell'Arma. I carabinieri hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del tribunale di Fermo....