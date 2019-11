MONTE URANO Altro furto nel quartiere 167, il secondo nel giro di undici giorni. Le modalità sono identiche al precedente. Quest'ultimo episodio si è verificato attorno alle ore 17. La signora residente al primo piano scende al piano terra dove abitano i suoi genitori. Si intrattiene con loro una decina di minuti. Poi risale e torna a casa ma, con grande stupore, trova il suo appartamento violato dai ladri che sono riusciti a portare via una collana di corallo e delle catenine d'oro. Un'azione silenziosa e fulminea con la quale i ladri hanno approfittato del fatto che l'appartamento era rimasto momentaneamente incustodito. Sul posto sono arrivati i Carabinieri per i rilievi del caso.

Il furto è avvenuto a poca distanza da quello registrato domenica 3 novembre. Ma non è l'unica analogia. Anche la dinamica è identica. In particolare sembra che i ladri conoscano il momento esatto in cui entrare in azione. Come se fossero in grado di conoscere in tempo reale quando il residente di turno abbandona la propria residenza. Si arrampicano al primo piano e danno il via al colpo. Nel primo episodio, il ritorno a casa della monturanese ha costretto i ladri a lasciare il colpo a metà. E questa volta potrebbe essere accaduta la stessa cosa: nei dieci minuti in cui l'appartamento è rimasto disabitato, i ladri non hanno avuto il tempo necessario per frugare a fondo. E prima che la residente aprisse la porta per tornare a casa, sono fuggiti da dove erano arrivati. Nessuno si è accorto di nulla, nemmeno le persone che erano al piano di sotto. Alcune analogie fanno comunque pensare e sicuramente saranno utili ai carabinieri per le indagini. Ma, è chiaro, che le stesse analogie preoccupano i residenti del quartiere 167 quando devono uscire da casa.

mas. vi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA