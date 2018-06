CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GLI AUGURI FERMO Un anno difficile per le scuole superiori e per la Provincia che gestisce gli immobili con il drammatico crollo del tetto che si è verificato lo scorso mese al Montani, per fortuna senza conseguenze per gli alunni. Sono gli stessi vertici della Provincia, ora, a tornare sul tema della scuola facendo gli auguri ai ragazzi che oggi affronteranno gli esami di maturità. «A tutti voi studenti, chiamati a svolgere l'esame di Maturità, rivolgiamo l'augurio più sentito - scrivono infatti la presidente Moira Canigola e il...