FERMO Sessantamila visualizzazioni sulla pagina Facebook di Visit Italy nella versione in inglese, 54mila condivisioni del magazine del sito Visit Italy, 16mila visualizzazioni su Youtube della versione in italiano, 10mila condivisioni su Instagram. Un video, visibile al link Fermo: la città elegante tra Medioevo e Rinascimento | Visititaly.eu - YouTube che, come è stato definito, sta emozionando la rete. E' quello che promuove la città di Fermo e che sta diventando letteralmente virale. Si intitola La città elegante tra Medioevo e Rinascimento. Lanciato un paio di settimane fa, sta già avendo migliaia di visite e numerosi commenti di apprezzamento. Video realizzato per la valorizzazione del territorio curato dalla guida online Visit Italy, leader nella promozione turistica e miglior portale d'Europa ai Web Awards di Bruxelles nel 2020. Una voce narrante fa da cornice ad una descrizione dettagliata della città, accompagnando il visitatore che arriva e vuole scoprire le bellezze culturali di Fermo, dalla Piazza al Mappamondo, dalle Cisterne Romane al Teatro dell'Aquila, da Torre di Palme alla Cavalcata, dalla Biblioteca Spezioli al Duomo, immagini intervallate da suggestivi panorami mozzafiato ripresi dall'alto. «Alla fine di un'estate turisticamente di successo fa piacere sentire che Fermo sia apprezzata con questa ulteriore occasione di promozione», ha commentato il sindaco Paolo Calcinaro. «I siti culturali della città veicolati anche attraverso queste bellissime immagini hanno sicuramente una ribalta e una diffusione che raggiunge tantissime persone», ha aggiunto l'assessore alla Cultura Micol Lanzidei.

