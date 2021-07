FERMO Musica, teatro e cinema. Lo Spazio Betti, quest'estate, si fa in tre. È rivolto ai giovani il cartellone messo a punto da Nuova Ricerca Agenzia Res, che esce dagli spazi dell'ex scuola media e arriva in piazzale Azzolino e in Piazzetta. Nel primo è già partito FaseBeat, i concerti del Girfalco, prima dell'arrivo del Covid. Andranno avanti, di mercoledì, fino a fine luglio. La seconda, dal 16 al 18 luglio, ospiterà Confetture, festival di teatro itinerante basato sull'apprendimento collettivo e aperto a compagnie e artisti di tutte le età. Cinema e documentari in largo Mora, il cortile della Betti, con la rassegna Sguardi indipendenti (25 luglio, 1, 8, 22 e 29 agosto). «Eventi per un pubblico giovane, ulteriore tassello di un sogno che consiste nella trasformazione di un luogo intriso di storia e ricchissimo di potenzialità in un polo culturale in cui protagonisti sono i giovani», spiega l'assessora alla Cultura, Micol Lanzidei. Il Comune sta provando a rifunzionalizzare l'ex scuola media, chiusa dal terremoto del 2016. Finora, ha partecipato a un bando della Presidenza del Consiglio dei ministri e ottenuto 148.500 euro per lo studio di fattibilità e la progettazione esecutiva.

