FERMO C'è anche Jacopo Fulimeni tra 115 premiati con la Pagella d'Oro. Il giovane pianista sangiorgese, oggi diciannovenne e già vincitore di numerose competizioni nazionali e internazionali, studia al Conservatorio Pergolesi, dove è entrato a nove anni, risultando primo su 54 candidati nella selezione per la classe di pianoforte. Ieri pomeriggio, durante la premiazione, ha inviato un messaggio con cui ha ringraziato il Conservatorio e il direttore Nicola Verzina per averlo segnalato e la Carifermo per il riconoscimento. Sempre via chat, è intervenuto anche il presidente del Pergolesi, Igor Giostra. «Il confronto con gli adulti che emerge dalla passione e dallo spirito di competizione ha scritto nel suo messaggio è segno di crescita. Però le passioni rendono più umani noi tutti, ma anche pericolosamente fragili e vulnerabili». «Solo mantenendo uno spirito solidaristico e di confronto e dialogo ha aggiunto rivolto ai premiati potrete mantenere uno sviluppo equilibrato e non conflittuale». E ancora: «Non temete mai la sconfitta, ma abbiate il piacere di viverla e analizzarla per farne tesoro e insegnamento. Usate le vostre innegabili doti e il vostro impegno per dare e comunicare agli altri la vostra esperienza. Condividere è il piacere più grande che potrà darvi la vita e sarà il modo più semplice e naturale per farvi apprezzare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA