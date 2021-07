FERMO Anche i luoghi dello sport sempre più al passo con i tempi. E sul fronte della tecnologia e del mondo web si registra una nuova importante novità per la palestra di via Leti all'interno della quale stanno per partire, a cura di GetBy, i lavori di installazione della connessione internet. A esprimere gratitudine il sindaco Paolo Calcinaro: «Ringrazio GetBy che anche per questa occasione ha avuto un'idea bella e lungimirante e che non può che farci piacere, perché è un'azienda del nostro territorio che si fa valere anche fuori regione. Si tratta di una bella operazione che migliora i servizi delle nostre palestre». Proprio grazie al suo know how e ad una radicata convinzione che il legame impresa-territorio debba essere fondamentale per incrementare i servizi e le risorse economiche di cui ogni Città necessita, GetBy offrirà a titolo gratuito la connessione di via Leti. «La fornitura o il miglioramento degli strumenti funzionali allo sport e al tempo libero - sottolinea l'amministratore delegato Fausto Bottoni - è un aspetto fondamentale che completa le offerte educative che fanno di tutti i bambini/ragazzi i cittadini del futuro. Comprendiamo che c'è un forte divario tra le risorse economiche disponibili e quelle necessarie per rendere gli spazi comunali sempre più vicini agli standard europei e noi imprenditori abbiamo il dovere di tendere una mano».

