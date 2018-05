CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«È stato stravolto ha proseguito nella sua analisi il percorso di due Camere, fatto da tutti i presidenti e ratificato da tutti i Consigli, per un'interferenza politica che non ci doveva essere. Fare ricorso avrebbe un significato politico. Significherebbe dire che siamo contrari a una riforma che penalizza questo territorio».«In questo Consiglio ha aggiunto il presidente della Compagnia delle opere Marche sud, Massimo Valentini per fare il punto sui lavori si è sempre deliberato all'unanimità, mai sentito il contrario su questa...