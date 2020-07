E a Porto Sant'Elpidio monitorato il centro

L'ALTRO FRONTE

PORTO SANT'ELPIDIO Non solo Porto San Giorgio. Come abbiamo ricordato ieri una rissa, o meglio un furioso litigio, registrato anche in piazza Garibaldi nella notte fra venerdì e sabato (nella foto un momento della lite). I residenti, svegliati poco prima delle 5 dalle grida dei protagonisti, hanno chiamato il 112 e sul posto sono andate due auto dei carabinieri e in seguito anche una della polizia e un'ambulanza. Una giovane donna aveva chiesto di essere medicata. Dopo il lockdown Porto Sant'Elpidio è stato fra i centri più gettonati dai giovani, insieme a Porto San Giorgio, per la presenza di numerosi locali lungo via Cesare Battisti, pedonalizzata e chiusa da una piazzetta. Ma in realtà in queste settimane non si sono registrati particolari problemi e l'attenzione si è spostata sempre più su Porto San Giorgio. Ora l'attenzione torna in parte su Porto Sant'Elpidio, ma più su piazza Garibaldi che su via Cesare Battisti. La piazza da anni è anche al centro dei dibattito, con l'abbattimento dell'ex Comune la profonda ristrutturazione dell'ex teatro Gigli. Lavori che ora dovrebbero terminare in fretta per garantire un vero centro alla città.

