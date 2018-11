Con la pista è già Natale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA FESTA FERMO Battezzata dal clima ideale, con freddo e bel tempo, ieri pomeriggio in piazza del Popolo è stata aperta la pista di ghiaccio. L'attrazione ha subito richiamato uno stuolo di ragazzini pronti a cimentarsi sulle lame, tra qualche capitombolo, risate e l'immancabile voglia di divertirsi.I protagonistiPresente all'inaugurazione gran parte della giunta e diversi consiglieri comunali. «Pista che vince non si cambia», ha detto il vicesindaco Francesco Trasatti. «È un'occasione per giovani e meno giovani di trascorrere qualche ora...