Casette d'Ete Con Slow Food ecco la guida per le birre

7Un evento con la birra protagonista. Slow Food presenta 21 birre in degustazione, presenti nella nuova guida nazionale. La Condotta del Fermano guidata dal fiduciario Paolo Concetti presenta il prossimo evento promosso dall'associazione, oggi a Casette d'Ete di Sant'Elpidio a Mare nel locale In Old Bar We Trust, uno dei luoghi di degustazione della birra segnalati nella nuova guida. «Questa è la guida che per prima ha raccontato il meglio della produzione italiana con un occhio alla nostra filosofia Slow di attenzione all'ambiente - afferma Annalinda Pasquali, componente del direttivo fermano -. Tutti i migliori birrifici italiani e le loro produzioni selezionati da un gruppo di oltre 100 esperti collaboratori sparsi nella penisola. Nel nostro evento avremo i 9 birrifici marchigiani presenti in guida con la possibilità di degustare 21 birre da loro prodotte». Nella guida troviamo Schede dettagliate che raccontano la storia dell'azienda, le sue peculiarità e le caratteristiche delle birre. Hanno dato la disponibilità per la presentazione: Roberto Perticarini, collaboratore guida Birre d'Italia 2021, come nasce la passione per la birra, Carlo Cleri, responsabile guida Birre Slow Food Marche Le Marche, una regione in crescita nel settore birra con tante realtà di qualità: le eccellenze e le imperdibili, Eugenio Signoroni, curatore e responsabile nazionale della guida alle birre d'Italia. L'appuntamento dalle ore 17, con la presentazione della guida che non è un semplice catalogo, ma un tuffo nel mondo della produzione birraria che porterà alla scoperta di realtà piccole e imperdibili.

