Anche il sindaco di Porto Sant'Elpidio Nazareno Franchellucci è positivo al Covid ed è in quarantena. Lo ha comunicato ieri mattina su Facebook e in breve il suo post ha ricevuto centinaia di messaggi di pronta guarigione. «Cari amici scrive online - ho tenuto il più possibile ma poi ho ceduto anche io» e a contorno della frase mette lo smile, la faccina con la febbre. Dice che da martedì 8 dicembre, dalla Festa dell'Immacolata, è con tutta la famiglia in quarantena per la positività della moglie che era in isolamento in una stanza della casa. Il sindaco rimarca che tutti in famiglia sono stati isolati, ma non è bastato. «Molti, giustamente, dicono che questo è un virus subdolo» sottolinea. Con lui lo è stato ancor di più perché proprio oggi la quarantena sarebbe terminata per tutti ma il sindaco ha cominciato ad accusare i sintomi, ha fatto il test rapido al centro tamponi ed è risultato positivo. Si è sottoposto al test molecolare e attende di vedere come andrà nei prossimi giorni. «Sarebbe comunque stato un Natale diverso» dice e raccomanda di stare attenti, di restare chiusi in casa se si hanno i sintomi, di comportarsi responsabilmente per salvaguardare la salute propria e dei propri cari.

