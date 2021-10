Amministrare i condomini Ora l'Itet rilascia l'attestato

LA CONVENZIONE

FERMO Diploma e qualifica di amministratore di condomini. Da quest'anno, gli studenti di quinto dell'Itet Carducci Galilei potranno uscire dalla scuola superiore con un doppio attestato. Quello rilasciato dall'istituto e quello conferito, dopo un esame finale, da Confedilizia e «immediatamente spendibile nel mondo del lavoro». La scuola diretta da Cristina Corradini ha, infatti, siglato una convenzione triennale con l'Associazione della proprietà edilizia del Fermano.

Un accordo articolato in due fasi: una prima con le lezioni dei formatori di Confedilizia, secondo un calendario di 72 ore che verrà stabilito, al di fuori dell'orario scolastico, e una seconda in cui i ragazzi cominceranno a mettere in pratica quello che hanno imparato. Il corso è libero, nel senso che gli studenti potranno decidere di frequentarlo o meno. Ha parlato di «un'opportunità per formare e sensibilizzare i ragazzi in un percorso di studi nel settore immobiliare», il presidente di Confedilizia Fermo, Fabio Ramadori, presentando la convenzione. Che ha anche un altro obiettivo: far restare i giovani, e le loro competenze, nel territorio. «La sostenibilità ha detto Corradini è la modalità di gestire il territorio rispettando la propria vocazione e di creare opportunità di livello alto, in modo che i ragazzi possano sfruttare le competenze acquisite e creare un circolo virtuoso tra formazione, esperienza, opportunità nel mondo del lavoro e ricaduta positiva di questa competenza nei nostri luoghi».

«La scuola ha aggiunto la preside del Carducci Galilei funziona nel momento in cui ha la sensibilità di intercettare un fabbisogno e la capacità di dare ai ragazzi un saggio di una prospettiva lavorativa». Concetto ripreso dal presidente nazionale di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, che ha aggiunto: «Possiamo essere di esempio e stimolo per altre associazioni territoriali ha aggiunto perché lanciamo il messaggio che l'immobiliare è economia, sviluppo e lavoro».

fr. pas.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA